Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spazio
programma europeo Copernicus

Lanciato Sentinel 1D, il nuovo satellite europeo per l'osservazione della Terra

04 Nov 2025 - 22:31
© Ansa

© Ansa

È stato lanciato con successo il nuovo satellite europeo per l'osservazione della Terra Sentinel 1D dalla base spaziale europea di Kourou, in Guyana Francese. La missione segna un nuovo passo nel programma di monitoraggio ambientale dell'Unione Europea, nell'ambito del progetto Copernicus, promosso dalla Commissione Europea e dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA). Sentinel 1D entra così a far parte della costellazione di satelliti Sentinel-1, affiancando il gemello Sentinel-1C, già pienamente operativo in orbita. La nuova “sentinella” del pianeta è progettata per garantire la continuità delle osservazioni radar, fondamentali per lo studio dei cambiamenti climatici, il controllo dei ghiacciai e la gestione delle emergenze ambientali come alluvioni o incendi.

satellite