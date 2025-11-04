Lanciato Sentinel 1D, il nuovo satellite europeo per l'osservazione della Terra

È stato lanciato con successo il nuovo satellite europeo per l'osservazione della Terra Sentinel 1D dalla base spaziale europea di Kourou, in Guyana Francese. La missione segna un nuovo passo nel programma di monitoraggio ambientale dell'Unione Europea, nell'ambito del progetto Copernicus, promosso dalla Commissione Europea e dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA). Sentinel 1D entra così a far parte della costellazione di satelliti Sentinel-1, affiancando il gemello Sentinel-1C, già pienamente operativo in orbita. La nuova “sentinella” del pianeta è progettata per garantire la continuità delle osservazioni radar, fondamentali per lo studio dei cambiamenti climatici, il controllo dei ghiacciai e la gestione delle emergenze ambientali come alluvioni o incendi.