Scoperta una mega Terra con una massa 23 volte più grande

Secondo Kroft, è facile trovare nello spazio, pianeti rocciosi simili alla Terra ma di solito sono tutti quanti molto più piccoli, stavolta invece le dimensioni sono 2 volte e mezzo più grandi. Pur essendoci poi molta varietà, riguardo ai pianeti, tutti quanti comunque possono essere ricompresi in qualche famiglia di appartenenza. Questo invece no, ecco perché viene classificato come una seconda, un'altra Terra. È roccioso infatti ma la sua massa è talmente enorme per i rocciosi, che è più assimilabile ai pianeti gassosi come Saturno o Giove. Il nuovo pianeta è stato chiamato GJ523b.