Scoperta una mega Terra con una massa 23 volte più grande

Un'altra Terra ma molto più grande. Sembra questa la scoperta fatta dall'Università di Wisconsin Madison, che un suo ricercatore Max Kroft presenterà sulla rivista scientifica The astronomical journal, ma che si può già leggere sul sito arXiv, una piattaforma che mostra i risultati delle ricerche astrofisiche, prima ancora della validazione scientifica. Il nuovo pianeta è roccioso come la Terra, di cui è 2,5 volte più grande ma dalla massa 23 volte maggiore. In pratica una mega Terra che dista da noi circa 87 anni luce, una combinazione più che altro anomala di massa ma anche di dimensioni.
Secondo Kroft, è facile trovare nello spazio, pianeti rocciosi simili alla Terra ma di solito sono tutti quanti molto più piccoli, stavolta invece le dimensioni sono 2 volte e mezzo più grandi. Pur essendoci poi molta varietà, riguardo ai pianeti, tutti quanti comunque possono essere ricompresi in qualche famiglia di appartenenza. Questo invece no, ecco perché viene classificato come una seconda, un'altra Terra. È roccioso infatti ma la sua massa è talmente enorme per i rocciosi, che è più assimilabile ai pianeti gassosi come Saturno o Giove. Il nuovo pianeta è stato chiamato GJ523b.
Le osservazioni, realizzate in Arizona con un telescopio, mostrano che è relativamente giovane, ha 170milioni di anni, orbita attorno alla sua stella ogni 17,75 giorni, ha una massa circa 23,5 volte quella della Terra e un raggio 2,55 volte maggiore. Un vero enigma per gli scienziati, che adesso dovranno mettersi a cercare altri pianeti simili per decifrare quello che sembra un enigma rispetto ai modelli di formazione planetaria finora studiati.