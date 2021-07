Paura sulla Stazione spaziale internazionale . Circa tre ore dopo l'attracco del modulo russo Nauka, i motori si sono accessi in modo incontrollato mettendo in rotazione l'intera Iss. Per contrastare la spinta sono stati attivati i propulsori di alcuni moduli a bordo. La Stazione ha raggiunto un'inclinazione di 45 gradi ma la situazione è poi gradualmente tornata sotto controllo. Non ci sono stati danni all'Iss né ai sette astronauti a bordo.

Il nuovo modulo russo Nauka è giunto sulla Stazione Spaziale Internazionale portando con sè il braccio robotico europeo ERA (European Robotic Arm). Partito il 21 luglio da Baikonur, in Kazakhstan, il modulo Nauka aveva registrato un problema alla propulsione poi superato. Noto ufficialmente come Multipurpose Laboratory Module (MLM), o Nauka, è il più grande laboratorio spaziale mai messo in orbita dalla Russia e va a integrarsi alla ISS attraccando al modulo Zvezda, lì dove fino a pochi giorni fa era presente il modulo Pirs che è stato rimosso e fatto rientrare a Terra bruciando nell'atmosfera. Integrato a Nauka c'è anche il nuovo braccio robotico realizzato dall'Agenzia Spaziale Europea che sarà il primo robot in grado di muoversi attorno ai moduli russi e capace di gestire componenti fino a 8mila chili di peso con una precisione di 5 millimetri nonché muovere gli astronauti impegnati in attivita' extraveicolari (EVA).

L'Esa "tranquillizza": evento inaspettato ma gestibile - "E' stato certamente un incidente inaspettato ma non possiamo definirlo grave, piuttosto 'indesiderabile'", ha detto Bernardo Patti, a lungo responsabile dalle ISS per l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e ora a responsabile del Programma di Esplorazione di ESA. "In nessun momento - ha precisato Patti - c'è stato un reale pericolo di vita per l'equipaggio a bordo della Stazione Spaziale".

Il modulo russo fa inclinare la stazione a 45 gradi - All'origine dell'incidente che ha inclinato la ISS fino a 45 gradi è stata l'accensione dei propulsori del modulo russo Nauka da poco attraccato alla Stazione. "Il modulo aveva registrato diverse anomalie sin dall'inizio - ha proseguito Patti - e ora l'agenzia spaziale russa farà una sua indagine per appurare i dettagli delle cause". Poco dopo il lancio del modulo, il 21 luglio dalla base di Baikonur, in Kazakhstan, il modulo Nauka aveva fatto stare tutti con il fiato sospeso per la mancata accensione dei suoi propulsori principali ma i tecnici da terra erano comunque riusciti a far attivare motori ausiliari per far arrivare il modulo alla giusta quota e procedere con le manovre di avvicinamento alla ISS che si erano concluse giovedì alle 15:29 ora italiana. Dopo circa 3 ore perl i motori della Nauka si sono

improvvisamente riaccesi "alcune delle valvole per il controllo del propellente non si erano chiuse", ha precisato Patti.