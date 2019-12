Nel 2019 Sole senza macchie per 271 giorni: non succedeva dal 1913

Nel 2019 il Sole è al minimo della sua attività e nel corso dell'anno il suo disco è rimasto senza macchie per 271 giorni, gli ultimi 34 dei quali consecutivi. Dati simili non si registravano da oltre un secolo. Per risalire al record precedente bisogna infatti andare al 1913, quando il Sole rimase senza macchie per 311 giorni. Il terzo anno di quiete è stato invece il 2008, quando il Sole è rimasto senza macchie per 268 giorni.