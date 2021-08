Navetta cargo Cygnus pronta a portare rifornimenti sull'Iss

-afp

E' previsto per martedì 10 agosto il lancio della 16esima missione di rifornimento commerciale per la Stazione Spaziale Internazionale effettuato con una navetta cargo "Cygnus" di Nasa e Northrop Grumman. A bordo ci saranno oltre 3,7 tonnellate di materiale tra esperimenti scientifici e rifornimenti per l'equipaggio della base orbitante, tra cui una nuova stampante 3D e un braccio di sostegno per i nuovi pannelli solari.