Nasa: "Piano da 28 mld di dollari per tornare sulla Luna"

La Nasa ha rivelato il suo ultimo piano per riportare gli astronauti sulla Luna nel 2024 e ha stimato il costo per rispettare questa scadenza in 28 miliardi di dollari, di cui 16 miliardi solo per il modulo di atterraggio lunare. Il Congresso, che affrontera' le elezioni il 3 novembre, dovrà firmare il finanziamento di un progetto che il presidente Donald Trump considera una priorità assoluta.