Annalisa alla "conquista" dello spazio: la Nasa le dedica un asteroide

Nelle "Discovery Circumstances", ovvero le “Circostanze della Scoperta”, si può trovare anche una spiegazione su chi è Annalisa e sul motivo per cui le è stato dedicato l’asteroide. La Nasa spiega che l'artista ha lasciato un segno "ottenendo un notevole successo internazionale con le sue canzoni che hanno vinto premi e numerosi dischi di platino". La cantante ha infatti all'attivo otto album e ha venduto 3,9 milioni di copie sul mercato italiano. È al primo posto per vendite tra gli artisti nazionali nell'era FIMI. In carriera ha vinto un Global Force Award ai Billboard Women in Music 2024 (premio dato per la prima volta a un'artista italiana), un MTV Europe Music Award,cinque Music Awards. Nel 2023 è stata inserita da Forbes nella lista delle 100 donne di successo in Italia.