Marte, il giusto mix di ghiaccio e polveri potrebbe ospitare la vita

Non avendo la protezione di un'atmosfera come quelle della Terra e neppure di un campo magnetico la vita sulla superficie marziana è resa praticamente impossibile dalle intense radiazioni in arrivo dal Sole. Tuttavia, si ritiene che uno strato di ghiaccio sufficientemente spesso potrebbe assorbire le radiazioni e proteggere eventuali forme di vita capaci di usare l'energia del Sole, esattamente come fanno i microrganismi fotosintetici sulla Terra. Ma per resistere dovrebbero trovarsi nella condizione ideale di ricevere abbastanza luce per la fotosintesi ma allo stesso tempo essere protetti dalle radiazioni ultraviolette dannose.