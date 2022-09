Luna, missione Artemis 1: rilevata perdita di idrogeno liquido

La Nasa ritenta il lancio di Artemis 1 verso la Luna, dopo il rinvio del 29 agosto: la missione dovrebbe partire in serata, ora italiana.

Il conto alla rovescia nel pomeriggio è stato però interrotto per circa due ore e mezza a causa di una perdita rilevata durante la fase di caricamento veloce dell'idrogeno liquido nello stadio centrale del razzo Sls. Un primo intervento degli ingegneri non ha permesso di risolvere il problema. I tecnici della Nasa sono al lavoro per individuare una soluzione.