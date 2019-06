L'asteroide QV89 verso la Terra: "l'incontro" il 9 settembre 2019

E' grande quasi come un campo da calcio e si tratta di uno degli 870 oggetti spaziali tenuti sotto osservazione dagli esperti dell'Esa: si tratta di QV89, un asteroide grande quasi come un campo da calcio che dal 2006 è nel nostro "mirino" perché è diretto verso la Terra. Secondo i calcoli ha una probabilità diversa dallo zero di impattare su di noi, per questo è tenuto d'occhio dagli strumenti spaziali.