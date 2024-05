Giappone, costruito il primo satellite in legno al mondo

In Giappone alcuni ricercatori della Kyoto University hanno annunciato di aver realizzato il primo microsatellite in legno del mondo: il satellite, un cubo di appena 10 centimetri di lato, ha una struttura realizzata in pannelli di magnolia, e dovrebbe essere inviato nello spazio il prossimo settembre dagli Stati Uniti, tramite un razzo vettore di SpaceX. "LignoSat" - questo il nome del nuovo satellite - è il frutto di un lavoro di sviluppo e assemblaggio durato circa quattro anni, cui si sono dedicati ricercatori della Kyoto University e l'azienda Sumitomo Forestry Co., con l'obiettivo di esplorare l'impiego del legno come materiale ecosostenibile e a basso costo nell'ambito dello sviluppo spaziale.