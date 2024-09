Spazio, un pianeta racconta come sarà la Terra fra 8 miliardi di anni

È noto che tutte le stelle seguono un ciclo vitale ben definito e così è anche per il nostro Sole, che si trovo oggi in quella che si dice fase principale, che durerà ancora almeno un miliardo di anni. In seguito, a causa dell'esaurimento di gran parte dell'idrogeno, si prevede che si espanderà notevolmente trasformandosi in una gigante rossa ( una stella gigante di massa piccola o intermedia nelle fasi finali della sua evoluzione) raggiungendo un diametro che ingloberà Mercurio e Venere, facendo evaporare completamente gli oceani della Terra e spingendola probabilmente oltre l'orbita di Marte. Successivamente, con violentissime esplosioni, il Sole si ridurrà della metà trasformandosi in una nana bianca dalla luminosità sempre più flebile.