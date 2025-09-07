Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spazio
1 di 9
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

UN FENOMENO PARTICOLARE

Tintarella di "Luna rossa", l'eclissi totale vista dall'Italia

Il fenomeno è osservabile a occhio nudo senza bisogno di strumenti particolari. La colorazione particolare è dovuta alla diffusione della luce solare nell'atmosfera terrestre

07 Set 2025 - 20:48
9 foto

La sera del 7 settembre è avvenuto lo spettacolo naturale più "spaziale" dell'anno: l'eclissi totale di Luna, che è diventata anche rossa. Il fenomeno si verifica quando la Terra si interpone tra il Sole e il satellite, proiettando la sua ombra sulla superficie lunare. La fase iniziale dell'eclissi ha mostrato un primo oscuramento del disco lunare, apparso progressivamente meno illuminato. Durante la serata, le condizioni atmosferiche favorevoli in molte Regioni italiane hanno permesso una visione chiara e suggestiva. Il metodo migliore per osservare? È guardare fuori dalla finestra con i propri occhi verso Est. L'eclissi può essere osservata infatti a occhio nudo senza bisogno di strumenti particolari. Questo evento è anche un'importante occasione per studiare le dinamiche celesti. Il momento culminante è caratterizzato da una colorazione rossastra della Luna, dovuta alla diffusione della luce solare nell'atmosfera terrestre, chiamata "Luna di sangue". In molte città italiane, osservatori e appassionati si sono riuniti per ammirare il ciclo completo dell'eclissi.

luna
eclissi
eclissi lunare

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri