Tintarella di "Luna rossa", l'eclissi totale vista dall'Italia

La sera del 7 settembre è avvenuto lo spettacolo naturale più "spaziale" dell'anno: l'eclissi totale di Luna, che è diventata anche rossa. Il fenomeno si verifica quando la Terra si interpone tra il Sole e il satellite, proiettando la sua ombra sulla superficie lunare. La fase iniziale dell'eclissi ha mostrato un primo oscuramento del disco lunare, apparso progressivamente meno illuminato. Durante la serata, le condizioni atmosferiche favorevoli in molte Regioni italiane hanno permesso una visione chiara e suggestiva. Il metodo migliore per osservare? È guardare fuori dalla finestra con i propri occhi verso Est. L'eclissi può essere osservata infatti a occhio nudo senza bisogno di strumenti particolari. Questo evento è anche un'importante occasione per studiare le dinamiche celesti. Il momento culminante è caratterizzato da una colorazione rossastra della Luna, dovuta alla diffusione della luce solare nell'atmosfera terrestre, chiamata "Luna di sangue". In molte città italiane, osservatori e appassionati si sono riuniti per ammirare il ciclo completo dell'eclissi.