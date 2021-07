30 luglio 2021 11:09

L'attracco difficoltoso del modulo russo Nauka sulla Iss

Il nuovo modulo russo Nauka è giunto sulla Stazione Spaziale Internazionale portando con sè il braccio robotico europeo ERA (European Robotic Arm). Partito il 21 luglio da Baikonur, in Kazakhstan, il modulo Nauka aveva registrato un problema alla propulsione poi superato. Noto ufficialmente come Multipurpose Laboratory Module (MLM), o Nauka, è il più grande laboratorio spaziale mai messo in orbita dalla Russia e va a integrarsi alla ISS attraccando al modulo Zvezda, lì dove fino a pochi giorni fa era presente il modulo Pirs che è stato rimosso e fatto rientrare a Terra bruciando nell'atmosfera. Integrato a Nauka c'è anche il nuovo braccio robotico realizzato dall'Agenzia Spaziale Europea che sarà il primo robot in grado di muoversi attorno ai moduli russi e capace di gestire componenti fino a 8mila chili di peso con una precisione di 5 millimetri nonché muovere gli astronauti impegnati in attivita' extraveicolari (EVA).