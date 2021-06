Dante Alighieri sbarca nello spazio: arriva l'asteroide "Divinacommedia"

Virtual Telescope Project

Che Dante Alighieri sia una delle figure letterarie più celebrate nel mondo non ci sono dubbi. Presto però, la notorietà del Sommo Poeta si estenderà anche allo spazio. Il 30 giugno infatti, in occasione dell'Asteroid Day, verrà presentato l'asteroide "Divinacommedia". La proposta è stata avanzata dall'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project, per "celebrare il capolavoro universale di Dante a 700 anni dalla morte".