Coltivare tè nello spazio? Possibile sulla Luna ma non su Marte: ecco perché

Lo dimostra una simulazione condotta dall'Università del Kent, nel Regno Unito. I risultati vengono presentati a Bratislava, in Slovacchia, in occasione del primo workshop europeo dedicato all'agricoltura spaziale. I ricercatori britannici hanno messo a dimora alcune giovani piantine di tè in terreni artificiali progettati per imitare la composizione dei suoli presenti sulla Luna e su Marte. Le piante sono state coltivate in un ambiente in cui temperatura, umidità e illuminazione erano controllate per simulare le condizioni tipiche di questi scenari extraterrestri. Come confronto, delle piante di controllo sono state coltivate nel terreno naturale del Devon. Dopo alcune settimane di monitoraggio, le piante coltivate nel suolo lunare sono cresciute rigogliose, mettendo radici e sviluppandosi tanto quanto quelle del campione di controllo. Al contrario, le piante nel suolo marziano simulato non sono riuscite a crescere.