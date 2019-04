Buco nero fotografato, cinque scienziati italiani hanno lavorato al progetto

Ciriaco Goddi ha scoperto l'amore per il cielo e i suoi segreti nella sua Sardegna, dove è cresciuto. Così scrive nella presentazione sul sito della European for astronomical research in the southern hemisphere, per cui lavora. "Fin da piccolo sono sempre stato affascinato dalla vastità dell'universo, con quel cielo scuro, pieno di stelle per tutto l'anno che è il cielo della mia Sardegna", si legge sul curriculum. La laurea in Fisica a Cagliari, il dottorato, il trasferimento all'Osservatorio astrofisico di Arcetri a Firenze e poi l'esperienza all'università di Harvard prima di entrare all'Eso di Monaco di Baviera. Da qui è entrato nel progetto "Black Hole Cam", a cui ha lavorato come responsabile scientifico