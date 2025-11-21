Astronauti cinesi bloccati nello spazio per un guasto alla navetta Shenzhou-20

L'attuale problema è nato a inizio novembre, quando un frammento di detrito orbitale ha colpito la navetta della missione Shenzhou-20, provocando un danno che ne ha impedito l'utilizzo per il rientro. I tre membri di quella spedizione, Chen Dong, Chen Zhongrui e Wang Jie, hanno fatto ritorno sulla Terra il 14 novembre utilizzando il veicolo della missione Shenzhou-21, entrato in orbita da poco. Di conseguenza, l'equipaggio della Shenzhou-21 formato da Zhang Lu, Zhang Hongzhang e Wu Fei si è ritrovato senza una capsula di emergenza, requisito essenziale per la fase di rientro.