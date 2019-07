Asteroide grande circa 100 metri "sfiora" la Terra

Dopo il mini asteroide di appena 30 centimetri esploso sul Canada il 25 luglio con un bagliore brillante come la Luna piena, un altro asteroide ha "sfiorato" la Terra. Chiamato 2019 OK, ha un diametro compreso tra 57 e 130 metri. Ha salutato il nostro pianeta "a una distanza di poco meno di 80mila chilometri, quando in Italia erano le 3:22 del 25 luglio", ha spiegato l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project.