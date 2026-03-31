Artemis 2, partito il conto alla rovescia per la missione

E' partito al Kennedy Space Center di Cape Canaveral (Florida) il conto alla rovescia per il lancio della missione Artemis 2 diretta all'orbita lunare, previsto alle 18:14 ora locale del primo aprile (le 00:24 del 2 aprile ora italiana). Il via è stato dato dal Centro di controllo lanci "Rocco Petrone", dedicato all'ingegnere di origine italiana direttore del programma Apollo.



"Tutto sta procedendo secondo i programmi, ha detto Amit Kshatriya, amministratore associato della Nasa nella conferenza stampa di aggiornamento sul lancio organizzata dall'agenzia spaziale statunitense. "Il lancio è confermato per il primo aprile", ha aggiunto. Oggi si lavorerà alla preparazione del veicolo, ha aggiunto Kshatriya riferendosi al grande lanciatore Sls (Space Launch System) e alla navetta Orion.



Si trovano sulla piattaforma di lancio 39B e gli ingegneri sono al lavoro per attivare i componenti di volo, verificare i collegamenti di comunicazione e preparare i sistemi criogenici del razzo in vista del rifornimento del propellente. Nei due serbatoi del razzo Sls dovranno infatti essere caricati centinaia di migliaia di litri di idrogeno liquido e di ossigeno liquido tenuti a temperature bassissime. Nella piattaforma di lancio 39B si lavora anche per riempire di acqua l'enorme serbatoio del sistema di soppressione del suono, che al momento del lancio provocherà la grande nube di vapore necessaria a schermare il veicolo dal rombo dei suoi stessi motori.