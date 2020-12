21 dicembre 2020, il solstizio d'Inverno e la congiunzione Saturno-Giove

Sette anni, 102 giorni e 12 ore: ecco quando il mondo finirà. Non è una profezia in stile Donnie Darko - il film di Richard Kelly dove il coniglio antropomorfo Frank profetizzava l'Apocalisse in poco più di 28 giorni - ma l'installazione Climate Clock, comparsa sulla parete del grattacielo Metronome a Union Square, New York.

Il grande orologio digitale in occasione della Climate Week si è trasformato in un conto alla rovescia che indica il tempo che il nostro pianeta ha a disposizione per limitare le emissioni di biossido di carbonio prima che si arrivi a un punto di non ritorno. Ad accompagnare lo scorrere del tempo, la scritta "The Earth has a deadline", "la Terra ha una scadenza". Sul sito ufficiale dell'iniziativa, anche un messaggio volto a sensibilizzare la popolazione mondiale: "L'umanità ha il potere di aggiungere del tempo, ma solo se lavoriamo collettivamente e misuriamo i nostri progressi rispetto a obiettivi ben definiti".

Il countdown, che dovrebbe esaurirsi a gennaio 2028, segue una stima basata sugli studi condotti dalle Nazione Unite.