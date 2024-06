Valditara a Skuola.net: "La prima prova sarà interessante, la seconda abbordabile" | Capolavoro? "Una fake news"

Durante l’intervista col Ministro, come detto, si è poi fatto un tuffo nel passato. Al tempo del Giuseppe Valditara studente. Che, proprio a proposito della Maturità, ricorda di aver preso “56/60”. Nonostante abbia seriamente rischiato di non arrivarci affatto all’esame: “Consapevole che alla maturità non sarebbe uscita matematica (faceva il Liceo Classico, ndr) io e un mio compagno non sostenemmo la seconda interrogazione. La professoressa lo scoprì a quindici giorni dalla decisione sull’ammissione minacciando di non ammetterci. In quindici giorni mi sono dovuto rifare il programma. Mi sono sognato per anni di dover ripetere per intero l’università perché non avevo sostenuto l’esame”.