Università, quattro italiane tra le migliori 100 in Europa: Politecnico di Milano in testa

Le università italiane, spiega "QS World University Rankings: Europa", superano collettivamente la media europea in metà degli indicatori misurati, eccellendo in particolare nella ricerca. Il punteggio medio delle pubblicazioni scientifiche per membro della Facoltà (Papers per Faculty) una misura della produttività della ricerca, è pari a 56,9, quasi il doppio della media europea. Tuttavia, l'impatto di questa ricerca, indicato dalla metrica delle citazioni per pubblicazione scientifica, (Citations per Paper) è leggermente inferiore alla media europea. Ciò che distingue l'Italia è la diversità delle sue collaborazioni internazionali di ricerca. Ciò si riflette nei punteggi elevati dell'indicatore Rete internazionale di ricerca, ben al di sopra della media europea. Inoltre, il punteggio medio della Reputazione accademica, leggermente superiore alla media regionale, si correla positivamente con la posizione del Paese nel campo della ricerca. Le università italiane eccellono anche nei programmi di scambio di studenti, sia in entrata che in uscita, anche in questo caso con risultati ben superiori alla media europea.