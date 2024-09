Scuola, Valditara: "Precariato? Endemico, nessun governo se n'è occupato. Per noi, una priorità"

"Non è vero che attualmente ci sono 250mila precari nella scuola italiana: non lo dice neanche la Corte dei Conti", ha spiegato Giuseppe Valditara. Quindi, qual è la situazione attuale? "Per i precari - ha chiarito - sino al 30 giugno e al 31 agosto è di 165mila unità, che si ridurranno a 155mila entro dicembre grazie alle assunzioni derivanti dai concorsi in via di chiusura". Si tratta, quindi, di una prima significativa diminuzione, per il ministro, visto che "l'anno scorso, e negli anni precedenti, il numero dei precari era 160mila unità".