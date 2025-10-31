Scuola, per studio e didattica arrivano i tutor con l'Intelligenza Artificiale

"Il nostro impegno sul fronte dell’innovazione didattica e digitale è quotidiano, così come ogni giorno siamo presenti nelle scuole. Sappiamo che il mondo dell’AI è in rapida evoluzione, ma crediamo al tempo stesso che possa già essere un’opportunità e una sfida per la Scuola. Una sfida che, come editori, dobbiamo essere pronti a cogliere, dando un contributo costruttivo, con iniziative che siano sicure, etiche e sostenibili", ha dichiarato Paolo Reniero, direttore Digital e Marketing strategico di Mondadori Education. "Con HUB Scuola vogliamo offrire un modello di AI al servizio della didattica e dell’apprendimento, con un approccio che valorizzi il ruolo centrale e attivo di docenti e studenti, e strumenti digitali che favoriscano la personalizzazione del percorso formativo, senza sostituirsi all’impegno personale", ha concluso Reniero.