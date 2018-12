Scuola, il 10 dicembre previsto lo sciopero: lezioni a rischio

Tornano le proteste nel mondo della scuola. Il primo sciopero di dicembre è fissato per lunedì 10 : a far sentire la propria voce, i docenti e il personale scolastico ATA. A causa della mobilitazione, durante la giornata, potrà verificarsi l’interruzione delle lezioni in diversi istituti, a seconda della quantità di adesioni. Lo scrive il portale Skuola.net .

Chi aderisce - Lo sciopero della scuola è stato indetto dal sindacato SAESE: parteciperanno insegnanti e personale ATA a tempo determinato, indeterminato, lavoratori atipici e precari delle scuole di ogni ordine e grado.



La comunicazione delle scuole - Nella nota del Miur che annuncia lo sciopero, si legge che le scuole sono tenute a informare le famiglie e gli alunni sulle modalità di svolgimento dell'agitazione nei singoli istituti, nonché a comunicare attraverso il portale SIDI i seguenti dati:



● numero di lavoratori dipendenti in servizio;

● numero di dipendenti che aderiscono aderenti allo sciopero di lunedì 10 dicembre;

● numero di dipendenti scolastici assenti per altri motivi;

● ammontare delle retribuzioni dei dipendenti della scuola trattenute.



Assenza non giustificata per gli studenti - Gli studenti che decidono di restare a casa il giorno dello sciopero, dovranno portare la giustificazione dell’assenza, firmata da un genitore. Infatti, anche se gli insegnanti dovessero aderire, gli studenti hanno comunque l’obbligo di frequentare le lezioni, a meno che il dirigente scolastico non decida di chiudere l’istituto.