Scuola, diploma in quattro anni per gli istituti tecnici e professionali: ecco come funziona

Diploma di maturità in quattro anni, anziché in cinque, negli istituti tecnici e professionali. Con la possibilità di perfezionarsi ulteriormente per un biennio aggiuntivo, da svolgere presso gli ITS Academy - gli ex Istituti Tecnici Superiori - oppure di andare direttamente a lavorare. Senza escludere la possibilità di iscriversi, perché no, all’università. È una delle grandi novità che porterà con sé il nuovo anno scolastico 2024/25, ormai in partenza. La Camera dei Deputati, pochi giorni prima della consueta pausa parlamentare d’agosto, ha dato infatti il via libera definitivo al Ddl che riforma il sistema di istruzione tecnico-professionale, introducendo la nuova filiera 4+2.