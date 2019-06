Scuola, Al via l'esame di Maturità: oggi la prima prova con il tema

Al via oggi l'esame di maturità, nella nuova versione 2019, per 520.263 candidati (502.607 interni e 17.656 esterni). Alle 8.30, con l'apertura del plico telematico, scatta la prima prova scritta, ovvero il tema di italiano. Gli studenti potranno scegliere tra tre tipologie di tema. A disposizione 6 ore al massimo per completare l'elaborato. Sì ai vocabolari, vietatissimi smartphone, tablet e naturalmente i libri di testo.