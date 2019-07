Scoomix, ritorna il Premio Internazionale di Umorismo e Satira

Dopo il successo della prima edizione, Scoomix annuncia il ritorno del Premio Internazionale di Umorismo e Satira patrocinato con il comune di San Giuliano Milanese. Illustratori, grafici e vignettisti potranno misurarsi sul tema "IO ROBOT, quando la macchina supera l'uomo". Quattro le categorie di concorso: italiani over, stranieri over, italiani under e stranieri under. Per ogni gruppo è previsto un premio per il miglior classificato.