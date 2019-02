Sanremo 2019, i giovani incoronano Ultimo e “I tuoi particolari”

Sanremo 2019 entra nel suo momento caldo. Poche ore alla finale. E, con l’avvicinarsi del verdetto, si accavallano le scommesse sul possibile vincitore. Tanti i nomi inseriti nella lista dei favoriti. Nessun dominatore assoluto. Dipende che parametro si usa, se i giudizi dei giornalisti o quelli del pubblico, se i commenti sui social network o il numero di visualizzazioni su Internet. Un discorso che vale per tutti tranne che per i più giovani. Loro non hanno dubbi: a vincere la 69esima edizione del Festival sarà Ultimo. Quello che emerge da un sondaggio del portale per studenti Skuola.net è un plebiscito, effettuato dopo il secondo ascolto di tutte le canzoni: oltre un terzo (36%) dei circa 1.500 ragazzi raggiunti punta proprio sul cantautore romano e sulla sua “I tuoi particolari”.

Podio completato da Irama, Shade e Federica Carta

L'unico a difendersi dallo strapotere che Ultimo riscontra nel pubblico più giovane è un altro idolo dei teenager: Irama che, dopo il trionfo di "Amici", se fosse per il 21% dei sondaggiati dovrebbe fare il bis anche sul palco dell’Ariston. Per il suo brano “La ragazza con il cuore di latta”, però, solo il secondo posto nelle preferenze assolute. Che non è male, visto che al resto della truppa restano le briciole. Basta, infatti, appena il 12% dei voti per agguantare la medaglia di bronzo: quella che i ragazzi mettono al collo della coppia Shade e Federica Carta per la loro “Senza farlo apposta”. Un trittico che, di fatto, rispecchia i gusti musicali di questo target. A prescindere da Sanremo.



Gli altri artisti nella top10 dei teenager

Tutti gli altri, invece, convincono meno di un ragazzo su 10. Tra le canzoni (e gli interpreti) che se la cavano meno peggio, troviamo: al quarto posto (8% delle preferenze) “Musica che resta” de Il Volo, al quinto (7%) Achille Lauro e la sua “Rolls Royce”, sesta posizione per “Argentovivo” di Daniele Silvestri (con la partecipazione del rapper Rancore) e per “Cosa ti aspetti da me” di Loredana Bertè (entrambi al 4%). Altro pari merito all’ottavo posto: indicati come vincitori dal 3% del campione, Arisa (con “Mi sento bene”) e Simone Cristicchi (con “Abbi cura di me”). Chiude la top10 un altro reduce di "Amici": Einar che con “Parole Nuove” si ferma al 2% dei voti.