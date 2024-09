Chat delle mamme e privacy: ecco le informazioni da non condividere

La legge sulla privacy tutela in particolar modo i minori in quanto soggetti più vulnerabili. Le scuole le applicano chiedendo, per esempio, le autorizzazioni per diffondere le foto delle gite. Le cosiddette "chat delle mamme", invece, sfuggono ai controlli: "Va ricordato a tutti che andrebbero usate con rispetto e attenzione, e non come sfogo, racconto. Tutto ciò che riguarda alunni e figli va messo in rete con cautela, minimizzando le informazioni, fornendo solo quelle utili". Tra i contenuti sui quali serve maggiore cautela rispetto a quella attuale - aggiunge Ghiglia - ci sono le fotografie che se inviate nei gruppi possono poi uscire dal contesto originario, violare la riservatezza della persona immortalata, essere usate per altri fini.