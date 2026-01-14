Pnrr, più posti (di giorno) per i bimbi e meno (di notte) per gli universitari

Ad analizzarlo nelle sue principali evidenze è il portale Skuola.net, che rileva come di sicuro avremo (molti) più posti di quelli inizialmente previsti nei servizi educativi della fascia 0-6: 180 mila contro l’obiettivo di 150 mila, ridotti di quasi 100 mila unità rispetto a quello iniziale ma comunque centrato. Al contrario sui posti letti per gli studenti fuorisede si è verificata una autentica sconfitta: l’obiettivo di 60 mila nuovi posti letti è stato dimezzato ma non sarà comunque raggiunto entro i prossimi mesi.