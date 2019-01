Pisa, studenti vandalizzano la scuola: succede in una occupazione su due

Il raid di protesta distrugge la scuola

A detta degli stessi protagonisti, questa vera e propria "incursione" è stata fatta per motivi di protesta. Al suo rientro a scuola, però, il dirigente scolastico si è trovato davanti una scena sconvolgente, come ha affermato durante un’intervista: fotocopiatrici rotte, computer spariti, banchi rovesciati e distributori automatici completamente smontati. Secondo le prime stime, riportate dai giornali, i ragazzi avrebbero provocato fino a 20mila euro di danni.



Tante le occupazioni che sfociano in violenza

Quello che è avvenuto a Pisa non è tuttavia un caso isolato. Secondo una recente ricerca di Skuola.net - effettuata su 2mila studenti - quando la protesta arriva all’occupazione – cosa che avviene in 1 caso su 3 – non di rado questa sfocia in comportamenti estremi. Il 34% dei ragazzi che hanno partecipato a un’occupazione, infatti, ha riportato episodi di furti, il 48% di atti vandalici e danni alle strutture (37% lievi, 11% gravi).