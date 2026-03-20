Otto diplomati italiani su dieci promossi in inglese

La scuola italiana del 2025 ci consegna, dunque, il profilo di una generazione molto più aperta al mondo e capace di comunicare senza barriere. Ma, al tempo stesso, ci ricorda anche una dura verità: padroneggiare le lingue in modo eccellente e arricchire il proprio bagaglio con viaggi e certificazioni ufficiali è un traguardo ancora troppo dipendente dal portafoglio e dal titolo di studio di mamma e papà.