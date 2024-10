Non solo scuole fatiscenti, anche le università invecchiano: secondo Cittadinanzattiva una su due mostra i segni del tempo

Spostandoci all’esterno degli edifici, ben 16 sedi - circa il 90% - dispongono di un cortile. E in 10 dei 16 cortili - il 60% - sono presenti spazi verdi, peraltro valutati “ben curati” in quasi tutti i casi (8). Non sempre, però, questi luoghi sono dotati di buona pavimentazione (tutto in ordine solo in 9 casi) o di recinzione (assenti in 5 casi). In ben 6 sedi, poi, nel cortile sono stati rilevati materiali ingombranti, in 4 dei rifiuti non rimossi, in 1 la presenza di fonti di pericolo. Specifiche, queste, da non sottovalutare, visto che il cortile viene utilizzato in tutti i casi dagli studenti, sia per trascorrervi le pause tra una lezione e l’altra, sia per consumare i pasti.