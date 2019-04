Mega-ponte di Pasqua: dieci cose da fare per chi ha la maturità

1. Studiare

Consiglio semplice, scontato e banale, ma che assolutamente non devi sottovalutare. Infatti in questo periodo devi dare il 100% per portare a casa il risultato, e quale momento migliore di una lunga pausa da compiti in classe e interrogazioni per prendere in mano i libri in tranquillità e prepararti per affrontare l’esame?



2. Studiare meglio

Se hai già seguito il punto uno - e quindi hai studiato - ma ti accorgi che, nonostante la fatica e il tempo impiegato, i risultati sono scarsi, forse il tuo metodo di studio non è efficace e devi pensare a modificarlo. Approfitta di questo tempo per ottimizzare il tuo tempo sui libri. Prova a usare mappe mentali, sperimenta nuovi modi di memorizzare e cerca quello che per te è più proficuo.



3. Recuperare le lacune

Se ti accorgi che, a causa di assenze o altre difficoltà, ti sei perso alcuni argomenti, questo è il momento per un ripasso veloce generale. Inizia dagli argomenti studiati a inizio anno fino ad arrivare ad oggi: quando tornerai in classe, ti sentirai pronto a seguire meglio il resto del programma, e non rischierai di dover fare un lavoro troppo intenso durante la maturità.



4. Pianificare

Proprio perché alla fine di queste lunghe vacanze mancherà poco più di un mese all’inizio della Maturità 2019 - fissata per il 19 giugno con la prima prova scritta - un altro passo fondamentale per la tua preparazione è quello di stilare un programma preciso su come organizzare i tuoi impegni e lo studio nelle prossime settimane e, cosa importante, seguirlo nel dettaglio!



5. Informarti

Tante sono le novità dell’esame di Stato 2019. Se hai ancora qualche dubbio su come funziona e non ti è chiaro qualche procedimento, usa questi giorni per informarti sul sito del Miur su tutte le novità. Non vorrai mica rischiare di perdere tempo a scrivere la tesina (abolita!) o di studiare per la terza prova (abolita anche questa)?



6. Pensare al futuro

Una buona idea, perché questi giorni siano utili, è anche pensare a cosa fare dopo il diploma. E non parliamo solo di vacanze! Visitare l’università che si vorrebbe scegliere, partecipare a giornate e incontri di orientamento, studiare per i test di ingresso potrebbe essere un buon modo per impiegare parte di questo ponte.



7. Hai mai pensato a un piano B?

Per il post-diploma, cerca di avere sempre più di una possibilità, soprattutto se scegli di partecipare ai test di ingresso ad accesso programmato. Informati su quali sono le alternative e le possibilità, in caso cambiassi idea o non dovessi riuscire ad entrare nella facoltà che desideri. Un periodo all’estero, per esempio, un’esperienza lavorativa post-diploma o frequentare una facoltà simile alla prima scelta possono essere tutte opportunità valide da considerare.



8. Anti-stress

Le vacanze sono fatte anche per prendersi una pausa e ricaricarsi. Se ti senti stressato dalla scuola o in ansia per gli esami, fai attività fisica oppure prendi l’abitudine di fare esercizi di respirazione anti-stress o piccole sessioni di meditazione. Potrebbero servirti anche sotto esame.



9. Divertiti

Non dimentichiamo gli amici! Stabilisci delle giornate che utilizzerai per non pensare a nulla se non a goderti il tempo con loro. Gite, uscite o anche semplicemente stare insieme per divertirsi e basta!



10. Riposati

Dopo le vacanze ti aspetta un periodo tosto: tranquillo, sarà breve! Solo un paio di mesi e sarai a goderti la promozione in spiaggia. Ma per essere carico per le settimane che seguiranno, non stancarti troppo! Dormi regolarmente e schiaccia un pisolino pomeridiano ogni tanto per fare il pieno di energie.