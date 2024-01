Medicina, slitta il test in calendario a febbraio

È stata rinviata la prima sessione delle prove di accesso a Medicina prevista per febbraio.

La conferma viene dal ministero dell’Università. Verrà inoltre superato il sistema del Tolc Med, gestito dal Consorzio Cisia. La ministra Annamaria Bernini vuole che il sistema, adottato lo scorso anno, sia archiviato già dalle prossime prove, proprio per questo l'operazione richiede del tempo in più per consentire al Cisia di aumentare il numero delle domande per permettere di aprire e rendere pubblica la banca dati.