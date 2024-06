Maturità, orali al via con lo spettro “Capolavoro” che aleggia ancora: uno studente su tre lo ha preparato per gli esami

L’orale, infatti, è costituito da alcuni “momenti” che per qualcuno rappresentano dei veri e propri spauracchi. Il più temuto è sicuramente quello che inaugura il colloquio, il materiale predisposto dalla commissione - un’immagine, un testo, una formula, ecc. - da cui far partire un discorso multidisciplinare che affronti le varie materie: per uno su due è questa la fase più difficile. Anche perché, da parte dei professori interni, nella maggior parte dei casi non è arrivata alcuna indiscrezione: il 70% afferma di non essere riuscito a ottenere neanche un piccolo “spoiler”, il 21% ha ricevuto giusto qualche indizio sulle scelte fatte, mentre il 9% dice di aver addirittura ricavato una lista degli argomenti selezionati. Eventualità ovviamente vietatissima dai regolamenti ministeriali.