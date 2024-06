Maturità, i consigli del presidente di commissione agli studenti per fare buona impressione sui prof

Più in generale, bisogna cercare di sfruttare ogni occasione possibile per emergere. In questo caso, il preside cita l’esempio della relazione del PCTO. Come sappiamo, i maturandi - nel corso del colloquio orale - saranno chiamati a discutere la propria esperienza. Per Mario Rusconi si tratta di un momento ideale per mettersi in risalto: “Se l’elaborato viene presentato tramite Power Point - quindi prodotto tramite l’utilizzo di un software - e magari anche arricchito di vocaboli in lingua inglese, in quel momento si sta dicendo alla commissione di essere in grado di utilizzare la tecnologia e di conoscere bene la lingua inglese”. Un ottimo biglietto da visita.