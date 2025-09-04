Maturità 2026, via libera del Governo al decreto di riforma: ecco le novità in arrivo

Un altro cambiamento rilevante riguarda la struttura stessa del colloquio. Con il nuovo decreto, infatti, l'esame orale sarà focalizzato su quattro discipline che meglio rappresentano le “competenze fondamentali e caratterizzanti del percorso di studio” dello studente. Le materie scelte per il colloquio saranno stabilite annualmente, presumibilmente a gennaio, nello stesso periodo in cui vengono assegnati i commissari esterni, con un decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito. In modo tale da garantire flessibilità e, soprattutto, adattamento alle specifiche esigenze di ciascun indirizzo di studio.