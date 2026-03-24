Maturità 2026, prove tecniche di "toto-tracce": da Pirandello all’anniversario del referendum sulla Repubblica

Prima di entrare nel vivo delle previsioni, però, è bene ricordare il "campo da gioco". La recente riforma dell'esame di Stato, infatti, ha lasciato di fatto intatta la struttura degli scritti: la prima prova manterrà la sua forma consolidata, articolandosi in Tipologia A (due tracce di analisi del testo, prosa e poesia), Tipologia B (tre tracce per il testo argomentativo) e Tipologia C (due tracce per il tema di attualità).