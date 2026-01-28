Maturità 2026, cresce l'attesa per le materie della seconda prova e dell'esame orale | Le novità dell'esame

Sale la febbre da maturità: è ormai questione di giorni se non di ore per scoprire quali saranno le materie della seconda prova e degli orali. Entro la fine di gennaio il ministero dovrebbe sciogliere le riserve, svelando se al Classico toccherà il Greco o il Latino, se allo Scientifico sarà la volta di Matematica o Fisica, e quali saranno le quattro discipline per l'esame orale. Lo scorso anno la comunicazione avvenne il 29 gennaio. Al momento la sezione specifica del sito del Mim è in manutenzione. L'annuncio non è solo una formalità burocratica ma un vero spartiacque dell'anno scolastico: è il momento in cui l'esame smette di essere uno spettro lontano e diventa una tabella di marcia concreta fatta di ripassi mirati e simulazioni. In attesa di scoprire le scelte del ministero ripassiamo insieme le novità della maturità 2026.