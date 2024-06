Maturità 2024, si scatenano i "copioni": tra bigliettini, smartphone e ChatGpt prove a rischio per uno su sei

Il 41% dei potenziali copioni parte già con l’idea di sfoderare l’arsenale sul campo. Il 59% invece ha un approccio più conservativo: si sta preparando ma utilizzerà effettivamente i supporti predisposti solo in caso di reale necessità. Anche perché chi viene beccato sul fatto rischia l’esclusione all’esame. Forse è per questo che 1 maturando su 4 non copierà, non tanto per questioni etiche quanto per paura di perdere il treno per il diploma. A cui si affianca una quota simile che professa una incrollabile fede nelle proprie capacità. Più possibilista il restante terzo del campione, che chiederà aiuto ai compagni in caso di necessità.