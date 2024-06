Maturità 2024, gli studenti "applaudono" le tracce della prima prova: 6 su 10 avevano affrontato in classe gran parte dei temi

Non dovrebbe esser stata cosa rara vedere uscire da scuola i maturandi col sorriso sulle labbra o, quantomeno, con l'aria soddisfatta. Perché anche gli studenti che hanno dovuto affrontare la prima prova d'esame della Maturità 2024 - lo scritto d'Italiano - alla pari di quanti l'hanno commentata per tutta la mattina, hanno valutato le tracce proposte dal ministero decisamente abbordabili. In base a un sondaggio a caldo condotto da Skuola.net - su 500 diplomandi - quasi 3 su 10 hanno giudicato la prova più facile del previsto e un altro 50% esattamente come auspicava di trovarla. Alla fine, dunque, solo uno su 5 è andato un po' in crisi.