Maturità 2024, prima prova: ecco alcune possibili soluzioni

E tu, che traccia hai scelto? E' la domanda "classica" al termine della prima prova degli esami di maturità anche nel 2024. Ungaretti o Pirandello oppure attualità come "guerra fredda", minaccia atomica? Senza scordare le tracce sul valore del patrimonio artistico e culturale, il senso del silenzio in un mondo sempre più rumoroso e frenetico. E ancora: l'elogio dell'imperfezione e la comunicazione digitale tra selfie e blog. Le 7 tracce della prima prova scritta della maturità ne avevano per tutti. E gli esperti professori del network di Skuola.net hanno voluto provare a dare una "mano" ai 526.317 studenti italiani che oggi l'hanno affrontata. Ecco quindi delle possibili soluzioni. Buona lettura e una raccomandazione, non preoccupatevi se non avete scritto le stesse cose.