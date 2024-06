Maturità 2024, i commenti di tutte le tracce della prima prova

Commento traccia Tema di attualità 1 tipologia C - Elogio dell’imperfezione - Vincenza Maglio (Ripetizioni.it) Nell’opera autobiografica da cui è tratto il testo proposto, Elogio dell’imperfezione, Rita Levi-Montalcini, premio Nobel per la Medicina nel 1986 compie un'attenta analisi circa il valore dell’imperfezione. Partendo dalla constatazione che nella ricerca scientifica, né il grado di intelligenza né tanto meno la perfetta esecuzione di un compito che si intende portare a termine possono costituire gli unici fattori essenziali per la propria crescita personale. L’autrice, partendo dall’assunto del poeta irlandese Yeats, intende far comprendere come attraverso un “disegno” non prestabilito si possano conciliare due ambizioni in realtà inconciliabili, ossia la celebrazione e l’encomio dell’imperfezione nell’eseguire un compito prefissato, ritenuto più congruo all’imperfezione della natura umana. Pertanto come in un rapporto quasi antitetico perfezione e imperfezione si ritrovano a confronto nella inesauribile ricerca della giusta strada da percorrere.