Maturità 2024, gli studenti si preparano ancora con Venditti ma nella playlist anche Ghali, Angelina, Geolier e Ultimo

E, così come accade per viaggi e vacanze e per tutte le grandi “avventure”, oltre 1 maturando su 3 ha predisposto una selezione a tema Maturità. In cima alle tracce più ascoltate c’è ancora una volta, come detto, “Notte prima degli Esami”. La canzone di Antonello Venditti, che quest’anno festeggia il quarantennale, rimane il brano più iconico per questo momento. Come visto, ad affiancare il pezzo del cantautore romano nelle playlist dei maturandi, diversi altri brani della storia della musica: dai Queen di “We are the champions” (selezionata dal 16%) ai Pink Floyd di “Another brick in the wall (9%).