Maturità 2019, Nando dalla Chiesa: "La traccia su mio padre è una rivincita sull'oblio"

Vedere inserito il nome del padre, il generale Carlo Alberto tra le tracce proposte all'esame di maturità, "mi ha commosso, mi ha emozionato molto: è stato come liberarsi di decenni in cui è stato difficile difendere questa memoria". Lo dice il professor Nando dalla Chiesa , precisando che si tratta di una "rivincita della memoria sull'oblio". La sorella Rita, invece, afferma che la traccia rappresenta "un bellissimo segnale per tutti".

Nando dalla chiesa: "Rivincita sulla cattiva memoria" - In un'intervista all'agenzia Ansa, Nando dalla Chiesa spiega: "C'è un sentimento di riconoscenza a livello nazionale ma assicuro che ho dovuto fare molto per ottenere questo: dal maxi-processo alle insinuazioni politiche, agli scoop giornalistici e politico. Ne ho viste e sentite di tutti i colori. Vedere questo riconoscimento in un tema di maturità nelle scuole dove è andato a parlare con i ragazzi di mafia, mi è sembrata una cosa bella, la rivincita della memoria sull'oblio o sulla cattiva memoria". Poi il ricordo del padre: "Era affettuoso, premuroso, severo, generoso e capace di insegnare con l'esempio".



Il commento di Rita dalla Chiesa - Commenta positivamente la traccia d'esame che ha come protagonista il padre anche Rita dalla Chiesa che, raggiunta dall'Adnkronos, afferma: "E' un bel segnale anche per tutto il lavoro che stanno facendo gli insegnanti nelle scuole, in particolare in Sicilia, su mio padre e il suo lavoro. Oggi i ragazzi sanno chi è, ne parlano a scuola ed in famiglia: è un pezzo di storia d'Italia, è il mio cuore. Ribadisco, sono veramente orgogliosa di questa scelta. Non vedo l'ora di dirlo al mio nipotino di 11 anni che sa tutto".



L'errore nella traccia - La traccia del tema di attualità dedicato al generale dalla Chiesa presenta però un errore: il cognome del prefetto di Palermo, ucciso dalla mafia il 3 settembre 1983, è scritto erroneamente con la lettera "d" maiuscola.