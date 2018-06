Maturità 2018, da Salvini e Di Maio a Renzi: in bocca al lupo dei vip

Gli esami non si dimenticano mai, anche a distanza di anni. Per questo in tanti, vip e politici, fanno il loro personale 'in bocca al lupo' a chi dovrà affrontare la Maturità. Il portale per studenti Skuola.net ha raccolto in un video le interviste fatte ai famosi nel corso di questo anno scolastico, per accompagnare i ragazzi con allegria all’esame di Stato. Star del web, personaggi del mondo dello spettacolo ma anche esponenti della politica: ecco quelli che, a poche ore dall’inizio della Maturità 2018, hanno voluto rivolgere un pensiero ai maturandi.