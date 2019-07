Maturi ma "incompetenti": ecco i risultati Invalsi dei diplomandi

Invalsi quinta superiore: tra Nord e Sud c’è un abisso, specie in Inglese

Se poi ci soffermiamo sulla distribuzione geografica del dato, ci troviamo di fronte a un’Italia divisa in due: da un lato un Nord e un Centro che se la cavano, dall’altro un Sud che va a picco. In alcune regioni del Mezzogiorno le percentuali degli studenti carenti, specialmente in Matematica e in Inglese, schizzano in alto.



Ad esempio, in Inglese-reading, gli allievi delle regioni più meridionali e delle Isole che raggiungono il livello B2 non vanno oltre il 35% (a fronte di una media nazionale, come visto, del 51,8%): in Calabria sono il 31%, in Sicilia il 34,8%, in Sardegna il 34,1%. Discorso simile sull’Inglese-listening: la media complessiva di chi arriva al B2 è 35%? In Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna il dato praticamente si dimezza (è, rispettivamente, del 19,9%, del 14,6%, del 14,8% e del 20,7%). Mentre in Veneto, una delle regioni col rendimento migliore, gli studenti almeno B2 sono quasi la metà (49,3%).



Nel Mezzogiorno troppi studenti rimangono indietro sulle competenze base

Il quadro, però, è ancora più emblematico se analizziamo gli studenti che, sempre in Inglese, non arrivano neanche al livello B1 (intermedio ‘di soglia’): nella prova di lettura, su scala nazionale, sono il 10,6%. In ben tre regioni del Sud raddoppiano: in Calabria sono il 21,7%, in Sicilia il 18,2%, in Sardegna il 20%. Lo stesso vale per l’ascolto: in Italia 1 ragazzo su 4 – il 25,2% - non arriva al B1. In Campania sono il 41,7%, in Calabria addirittura il 47,7%, in Sicilia il 46,7%, in Sardegna 40,8%. In Veneto? Ci si ferma al 10,9%.



Dalle elementari alla maturità: il peggioramento è lento ma inesorabile

Quella a cui si assiste in quinto superiore è, però, solo la fine di un lungo percorso in discesa che parte dalla seconda elementare e si conclude alle porte degli esami di Stato. Perché se prendiamo le prime prove Invalsi, quelle somministrate ai bambini delle scuole primarie, i risultati che vengono fuori non sono così pessimi: in V elementare, l’88,3% dei ragazzi raggiunge il livello minimo prescritto per la prova d’Inglese-reading (A1) e l’84% quello per Inglese-listening.



Anche se, va detto, già dalla primaria si assiste a uno scollamento – specie in Matematica – tra Nord e Sud. Le cose iniziano a farsi più preoccupanti in terza media: nonostante un lieve miglioramento rispetto agli anni passati, solo il 65,6% degli alunni ottiene un punteggio accettabile in Italiano, ancora meno (61,33%) in Matematica, leggermente meglio in Inglese (supera la prova di lettura il 77,58% degli studenti, quello di ascolto il 59,94%); con le solite differenze geografiche di fondo. Una discesa che continua, senza arrestarsi, per tutto il ciclo delle scuole secondarie superiori. Fino al diploma.